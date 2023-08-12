Adana Saimbeyli 3.7 ile sallandı! 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Adana Saimbeyli 3.7 ile sallandı! 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi, İzmir Menderes, Sivas ve Adana'da deprem meydana geldi. İşte 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

AFAD tarafından açıklanan verilere göre 12 Ağustos Cuamrtesi günü saat 12:42'de Adana Saimbeyli'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLDU!

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 12 Ağustos Cumartesi günü saat 07:25'te Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

İZMİR'DE 3.9'LUK DEPREM!

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 07.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’tan alınan bilgilere göre, saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta Kuşadası Körfezinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.