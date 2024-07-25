Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana ve Balıkesir'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Adana ve Balıkesir'de orman yangını

        Adana'nın Feke ilçesi ile Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Her iki yangına ekipler mühalale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Balıkesir ile Adana'da çıkan orman yangınlarını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        İlk yangın Balıkesir'in İrvindi ilçesine bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda çıktı.

        2

        Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        3

        ADANA

        Günün ikinci orman yangını ise Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'nde başladı.

        Yangın bölgesine ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.

        4

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

        #adana
        #Balıkesir
        #orman yangını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Trump Harris'i hedef aldı
        Trump Harris'i hedef aldı
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena