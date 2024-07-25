Adana ve Balıkesir'de orman yangını
Adana'nın Feke ilçesi ile Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Her iki yangına ekipler mühalale ediyor.
Balıkesir ile Adana'da çıkan orman yangınlarını söndürmek için çalışma başlatıldı.
İlk yangın Balıkesir'in İrvindi ilçesine bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
ADANA
Günün ikinci orman yangını ise Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'nde başladı.
Yangın bölgesine ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.