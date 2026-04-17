        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı | Son dakika haberleri

        Adana’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

        Adana'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri ve TOMA'lar müdahale etti. Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Tesellimiz; şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralımızın olmamasıdır. Yangın, sağındaki ve solundaki yaklaşık 5 iş yerimize sirayet etti" dedi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 12:04 Güncelleme:
        Geri dönüşüm tesisinde yangın!

        Adana’da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

        DHA'daki habere göre olay; Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da ekiplere destek için yangın bölgesine sevk edildi. Ekipler, tesisi saran alevlerin çevredeki iş yerlerine yayılmadan kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

        "TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI"

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesi’ne gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceleyip, itfaiye amirinden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Yavuz, “Tesellimiz; şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralımızın olmamasıdır. Az önce yerinde inceleme yaptık. Burası geri dönüşüm tesislerinin yoğunlukta olduğu bir alan. Bir geri dönüşüm tesisimizin depo alanında yani atıkların biriktirildiği ve işlendiği alanda yangının çıktığını ifade ediyorlar.

        Haber alır almaz hem itfaiye ekiplerimizi hem emniyetimize ait TOMA’larımızı hem diğer kurumlarımızdaki arazözlerimizi, iş makinelerimizi, personellerimizi hızlıca buraya sevk ettik. Şu an itibarıyla yangın, çıktığı ilk noktada devam ediyor.

        Sağındaki ve solundaki yaklaşık 5 iş yerimize sirayet etti. Ama arkadaşlar hem arkadan hem yan taraflardan yangını çevrelediler. Bunlar takdir edersiniz ki geri dönüşüm tesisleri ve içinde bulunan malzemeler, yanıcı malzemeler. O açıdan bir taraftan çevrelerken, diğer taraftan TOMA’larımızla, itfaiye araçlarımızla yangını söndürmeye çalışacağız.

        Belki belli bir süre daha devam edecek çünkü içten içe yanıyor ve plastik malzemeler yanmaya devam edebilir. Bizim önceliğimiz yangının çevreye sirayet etmemesidir. Kontrol altına alıp çevrelediğimiz zaman artık o içten içe yanmaya devam edecek ama arkadaşlarımız da söndürmeye devam edecek. Biraz daha yangının ateşi düştükten sonra iş makineleriyle müdahale başlayacak. Sıcaklıkların artması maalesef böyle riskler barındırıyor. Herkese geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Saat 07.30'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA'ların 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

