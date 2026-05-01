Adana’da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Adana'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Yusuf Ayık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce yapılan aramada Ayık'ın cenazesi, düştüğü noktadan yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi'nde bulundu
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:24
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
AKINTIYA KAPILIP KAYBOLMUŞTU
AA'daki habere göre; Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Dün düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Ayık kaybolmuştu.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ekipler, Ayık'ı bulmak için çalışma başlatmıştı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Dün düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Yusuf Ayık'ın (25) cansız bedenine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi'nde ulaşıldı.
MORGA KALDIRILDI
Sudan çıkarılan Ayık'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
