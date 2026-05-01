Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        Adana’da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        Adana'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Yusuf Ayık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce yapılan aramada Ayık'ın cenazesi, düştüğü noktadan yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi'nde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama kanalında cansız bedeni bulundu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

        AKINTIYA KAPILIP KAYBOLMUŞTU

        AA'daki habere göre; Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Dün düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Ayık kaybolmuştu.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Ekipler, Ayık'ı bulmak için çalışma başlatmıştı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Dün düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Yusuf Ayık'ın (25) cansız bedenine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi'nde ulaşıldı.

        MORGA KALDIRILDI

        Sudan çıkarılan Ayık'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Niğde merkezli 13 ilde "Yasa Dışı Bahis" operasyonu: 31 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı, Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 31'i tutuklanırken, yaklaşık 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!