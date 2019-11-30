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HaberlerFutbol

Adanaspor: 2 - Bursaspor: 3 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi

Bursaspor

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko, Serhat Tunç (Dk. 75 Okan Kurt),Hakan Barış, Roni, Ahmet Dereli (Dk. 16 Utku Şen),Eze (Dk. 26 Eren Keleş)

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici (Dk. 74 Ramazan Keskin),Selçuk Şahin, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı, Igor (Dk. 67 Seleznov),Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 20 Eze, Dk. 53 Roni (Adanaspor),Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 45+2 (penaltıdan) ve 90+5 Özer Hurmacı ( Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Diniz (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Latovlevici, Dk. 34 Yalçın Koşukavak (teknik direktör) (Bursaspor)

 

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