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        Adanaspor: 3 - Pendikspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-3 yendi. Eze (2), Sandro Lima ve Mesut Özdemir'in golleriyle kazanan Pendikspor, puanını 6'ya yükseldi. Adanaspor ise 3 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 00:05 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:05
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        Gol düellosunda kazanan Pendikspor!
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        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-3'lük skorla Pendikspor kazandı.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 40 ve 53. dakikalarda Eze, 22'de Sandro Lima ve 88. dakikada Mesut Özdemir attı. Adanaspor'un gollerini ise 42'de Metehan Altunbaş, 67'de Amadou Ciss ve 87. dakikada Turgay Gemicibaşı kaydetti.

        Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 6'ya yükseltti. Adanaspor ise 3 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Turuncu Beyazlılar, Manisa FK'ya konuk olacak.

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