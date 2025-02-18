Adanaspor Başkanvekili'nden futbolculara sert uyarı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da kötü gidişatın ardından Başkanvekili Ergün Özden'in, Ümraniyespor maçı öncesi futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

FUTBOLCULARA UYARI

Özden ,yaptığı konuşmada, "Ligde tutmak için geldik biz bu takıma, başarıyı elde etmek için geldik. Kardeşim herkes yüreğini sahaya koysun. Özveriyle oynayın. Adam bizim puanımızı bilmiyor, arkadaşına soruyor biz kaç puandayız diye. Kardeşim sen puanınızı bilmiyorsan senin bu takımda ne işin var. İnanmayan alsın valizini gitsin. Sezon sonuna kadar da parasını ödemeyen şerefsizdir. Ödeyeceğiz parasını da bütün masraflarını da" sözlerine yer verdi.