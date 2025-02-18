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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Adanaspor Başkanvekili'nden futbolculara sert uyarı - Futbol Haberleri

        Adanaspor Başkanvekili'nden futbolculara sert uyarı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Başkanvekili Ergün Özden'in, Ümraniyespor maçı öncesi takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı. Özden, "İçinizde hala kaç puanda olduğumuzu bilmeyen var, inanmayan alsın valizini gitsin" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:27
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        Adanaspor Yöneticisinden oyunculara uyarı!
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da kötü gidişatın ardından Başkanvekili Ergün Özden'in, Ümraniyespor maçı öncesi futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

        FUTBOLCULARA UYARI

        Özden ,yaptığı konuşmada, "Ligde tutmak için geldik biz bu takıma, başarıyı elde etmek için geldik. Kardeşim herkes yüreğini sahaya koysun. Özveriyle oynayın. Adam bizim puanımızı bilmiyor, arkadaşına soruyor biz kaç puandayız diye. Kardeşim sen puanınızı bilmiyorsan senin bu takımda ne işin var. İnanmayan alsın valizini gitsin. Sezon sonuna kadar da parasını ödemeyen şerefsizdir. Ödeyeceğiz parasını da bütün masraflarını da" sözlerine yer verdi.

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