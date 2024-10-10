Adanaspor'da yönetim kurulu belirlendi!

Adanaspor'da başkanlık görevine Mustafa Furkan Akgül getirildi. Yeni yönetim kurulu belirlendi.

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte yeni yönetim kurulu listesi belirlendi. Buna göre 30 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: Mustafa Furkan Akgül

As Başkan: Cem Kaan Parsak

Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Zeki Kıvanç

Tesisleşme ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayşen Sivaslıoğlu

Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gürhan Sakman

Medya ve Alt Yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fedai Kahraman Sponsorluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Arda Hüner Futbol Yapılanmasından Sorumlu YKÜ: Osman Sümer REKLAM Basın Sözcüsü: Bülent Üzel Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Erkin Ali Doygun ve Feramuz Orhan Sponsorluk ve AR-GE'den Sorumlu YK Üyeleri: Ata Bayındır ve Deniz Abadan Tesis ve Tesisleşmeden Sorumlu YK Üyeleri: Mehmet Şahbaz, Gökhan Kılıç, Hasan Basri Tümöz, Halit Uruğkök, Savaş Tatıl Alt Yapıdan Sorumlu YK Üyeleri: Erdoğan Şire, Sefa Geylani, Kemal Bekaroğlu, İlhan Sevimli