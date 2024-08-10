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        Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:55 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:55
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        Adanaspor üç puanla başladı!
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        Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Adanaspor’da savunma arkasına koşu atan Metehan topu önüne aldı ve sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Ercüment topu ayağıyla çıkartmayı başardı.

        15. dakikada orta sahadan topu alan Dabo’nun tek pasında savunma arkasına sarkan Metehan net bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

        32. dakikada Esenler Erokspor’da Sefa’nın sol kanattan pasında Faye topu önüne aldı ve sert bir vuruş yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

        55. dakikada Adanaspor’da köşe vuruşunda, Yepie Yepie’nin ortasında Ciss kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0

        78. dakikada Esenler Erokspor’da Altar’ın kullandığı köşe vuruşunda Sefa önünde kalan topa sağ çaprazdan vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

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