Adebayor’un yeni durağı Paraguay.

Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan Togolu futbolcu, bundan böyle Güney Amerika'da Club Olimpia takımı için ter dökecek.

Tecrübeli golcü, yeni takımını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

Adebayor’un Paraguay liginde son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Club Olimpia’ya transferinde taraftarlar önemli rol oynadı.

Club Olimpia başkanının "Adebayor’u transfer edebilmemiz için 5 bin yeni üyeye ihtiyacımız var’’ açıklamasından 3 gün sonra kulübe, 13 bin 875 yeni üye kaydı yapıldı.

Türkiye’de Medipol Başakşehir ve Hes Kablo Kayserispor forması giyen Togolu futbolcu, Süper Lig’de 68 maçta 26 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

Kariyeri başarılarla dolu olan Adebayor, daha önce Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham gibi önemli kulüplerde oynadı.