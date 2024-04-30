Adele basketbol maçında
Ünlü şarkıcı Adele, geçen yıl gizlice evlendiği ortaya çıkan eşi Rich Paul ile NBA maçında görüntülendi
Adele, hafta sonu Los Angeles'ta oynanan Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers'ın basketbol maçını seyrederken görüntülendi.
35 yaşındaki şarkıcı, maçta spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile birlikteydi. Lakers'ın Nuggets'ı 119 - 108 mağlup ettiği maçı ön sıradan takip eden Adele, bir ara maçı, patlamış mısır yiyerek takip etti.
Adele'in ABD'li sevgilisi Rich Paul'ün sahibi olduğu şirket, Denver'dan Kentaious Caldwell - Pope ve Aaron Gordon ile Los Angeles'tan LeBron James ve Anthony Davis dahil olmak üzere hem Nuggets hem de Lakers'taki birçok oyuncuyu temsil ediyor.
Rich Paul ile birlikteliğini 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Adele; "Hiç böyle âşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım" demişti. Önceki evliliğinden bir çocuğu olan İngiliz şarkıcı; "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadesini kullanmıştı.
2018'de Simon Konecki ile evlenen Adele, 2021'de boşanmıştı. Ünlü şarkıcının Rich Paul ile geçen yıl gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı.