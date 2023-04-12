Ben de gitarla ona eşlik edince böyle bir şarkı çıktı. Leylek Köy şarkısını Azra ile biz böyle yaptık. Azra, Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesini çok beğendi. Hatta başta inanmamıştı. Bana soruyordu, 'Bu gerçek hikaye mi?' diye ki gerçekten de yaşayan bir fabl bu. Daha sonra Azra bu hikayenin üstüne çok düştü ve böyle bir eser çıktı. Şarkıda mesela Leylek Festivali'ne de atıfta bulunuyor, 'Meşaleler yanar akşam oldu mu?' derken. 'Sen hiç göçmen leylek oldun mu?' derken, aslında bizim de bir tarafımız göçmen olduğu için ona da atıfta bulunuyoruz."