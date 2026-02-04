Habertürk
        Adem Bona 11 sayı attı, Philadelphia kazandı

        NBA'de Philadelphia 76ers, Golden State Warriors'ı 113-94 mağlup ederken, milli basketbolcu Adem Bona 11 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:44 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:44
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Washington Wizards'ı 132-101 mağlup ederek üst üste yedinci galibiyetini aldı.

        Capital One Arena'da oynanan maçta, Mikal Bridges 23, Jalen Brunson 21 sayı üretirken, Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

        11 maçtır Knicks karşısında kazanamayan Wizards'ta, Will Riley 17, Bub Carrington ve AJ Johnson 14 sayı kaydetti.

        Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan ve 31 Aralık-19 Ocak tarihlerinde oynadığı 11 maçın 9'unu kaybeden Knicks, 7 maçlık galibiyet serisiyle zirve mücadelesine döndü.

        THUNDER SAHASINDA FARKLI KAZANDI

        Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Orlando Magic'i 128-92 mağlup ederek, bu sezon 40 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

        Thunder pivotu Isaiah Hartenstein, 12 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ını yaparken, Isaiah Joe 22 sayı, Shai Gilgeous-Alexander 20 sayı, 9 asistle takıma liderlik etti.

        Franz Wagner'in sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle üst üste beşinci maçını kaçırdığı Magic'te ise Jalen Suggs 20, Paolo Banchero 17 sayı üretti.

        ADEM BONA'DAN GALİBİYETE 11 SAYILIK KATKI

        Philadelphia 76ers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 113-94 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

        Çaylak VJ Edgecombe'un 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği 76ers'ta, Andre Drummond 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, milli basketbolcu Adem Bona 11 sayı, 7 ribaunt, 1 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu.

        Evinde üst üste üçüncü maçını kaybeden Warriors'ta, Gui Santos ve Pat Spencer 13'er sayı, Moses Moody 12 sayı kaydetti.

