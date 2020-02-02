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Adem Büyük bu haftayı da boş geçmedi!

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray'da Adem Büyük üçüncü golünü kaydetti. Geçen haftaki Konyaspor maçında da gol atan Adem, üst üste iki haftada da skora katkı yaptı

Adem Büyük

Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın ilk golünü atan Adem Büyük, Süper Lig'de bu sezon üçüncü kez ağları havalandırdı.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli futbolcu, Hes Kablo Kayserispor ile ligin ilk yarısında oynanan maç ile geçen hafta İttifak Holding Konyaspor yapılan müsabakada da birer kez topu filelere göndermişti.

Adem Büyük bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer gol attı.

Maçın son bölümünde sakatlık geçiren Adem Büyük, 86. dakikada yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı.

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