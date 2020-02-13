Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, organizasyona veda etti. Mücadelede 2 gol atan Adem Büyük maç sonunda açıklamalar yaptı.

Hakem yönetimine isyan eden Adem, "Bu gösterdiğimiz performansı, ruhu, daha fazla gösterebilirdik ama Alanyasporlu oyuncular çok fazla yere yattılar, hakem çok müsaade etti. İlk maçın hakemi de müsaade etti. Mariano'nun yaptığı 2 faul var, ikisi de sarı kart, kırmızı kart. Adamların yaptığı faullere bir tane kart çıkarmadı. Oyunun soğuması bizi etkiledi. Elendik, bunun bahanesi değil bu, gerçekleri söylüyoruz. Yapacak bir şey yok, bu sürekliliği, bu ruhu, bu mücadeleyi ligde de devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Şampiyon olacaklarını da belirten tecrübeli oyuncu, "Ben buraya savaşmaya geldim, 32 yaşındayım, ben yatmaya gelmedim. Bana bu şansı veren hocalarıma, başta Fatih hocama çok teşekkür ediyorum, onun bende emeği çok büyük. Bundan sonra tek bir hedefimiz kaldı, lig şampiyonluğu. Onu da 'Mayıslar bizimdir' diyerek kazanacağız." ifadelerini kullandı.