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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adem Büyük yeniden Yeni Malatyaspor'da - Futbol Haberleri

        Adem Büyük yeniden Yeni Malatyaspor'da

        Trendyol 1. Ligde kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu olarak yeniden Adem Büyük ile anlaştıklarını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 18:28 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:28
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        Adem Büyük yeniden Y.Malatyaspor'da!
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        6 Şubat depremi sonrası 2 sezon ligden çekilen Yeni Malatyaspor, bu sezonda maçlara çıkmamak için başvurmuş ancak TFF tarafından bu talebi kabul görmeyince çoğunluğu alt yapıdan olan genç futbolcular ile maçlara çıkmak zorunda kaldı.

        UEFA tarafından futbolcu alacakları nedeniyle transfer tahtası kapatılan sarı-siyahlar şu ana kadar çıktığı lig maçlarında henüz galibiyet yüzü görmedi. Geçtiğimiz günlerde kongre ile yönetiminde değiştiği kulüpten yapılan yazılı açıklamada Futbol Sorumlusu olarak Adem Büyük ile anlaşıldığı belirtildi.

        Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, eski futbolcumuz Adem Büyük ile futbol sorumlusu olarak anlaşma sağlamıştır. Yine, yeniden yuvana hoş geldin Adem Büyük” ifadelerine yer verildi.

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