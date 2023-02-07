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ADH Hormonu Nedir?

Antidiüretik hormon (ADH), vücudunuzdaki su miktarını düzenlemeye yardımcı olur. Kanınızdaki atıkları filtrelerken böbreklerinizin yeniden emdiği su miktarını kontrol etmek için çalışır. Bu hormon aynı zamanda arginin vazopressin (AVP) olarak da adlandırılır. ADH, su moleküllerinin yeniden emilimini düzenler ve bu nedenle sıvı tutulmasını destekler.

ADH Hormonu Özellikleri

ADH hormonu özellikleri gereği hipotalamusta üretilir ve her ikisi de beyinde bulunan hipofiz bezinin arka kısmında depolanır. Böbrekler suyu koruyarak ADH'nin etkisine yanıt verir, böylece daha konsantre bir idrar üretir. Tutulan su, kanın seyrelmesine katkıda bulunur ve sonuç olarak ozmolalite düşer, hacim ve kan basıncı artar. Bu, mekanizmanın bozulması durumunda vücudun su dengesini yeniden sağlamak için yeterli değildir. Böylece susama mekanizması devreye girer ve kişi daha fazla su içer. Salgılanan ADH miktarını veya böbreğin bu hormona verdiği yanıtı etkileyebilecek birkaç durum vardır. ADH eksikliği, nadir vakalarda yaşamı tehdit edebilen akut ve kronik belirti ile semptomlar üretebilir.

Beyninizin tabanındaki bir alan olan hipotalamusunuz ADH üretir. Vücudunuzdaki sensörler, kan hacminizin ne zaman değiştiğini ve daha fazla ADH'ye ihtiyaç duyduğunuzu algılar. Bu sensörler beyninizle konuşur ve hipofiz bezi kan dolaşımınıza ADH salgılar. ADH böbreklerinize ulaştığında onlara suyu korumaları ve daha konsantre idrar üretmeleri için sinyal verir. Vücudunuzun tuttuğu suyun etkileri aşağıdaki gibidir.

Kanı sulandırmak

Kanınızın osmolalitesini düşürme

Kan hacmini artırmak

Kan basıncını yükseltmek

Bunlar vücudunuzdaki su dengesini yeniden sağlamazsa beyniniz de susuzluk sinyali verir, bu nedenle su içme olasılığınız artar. Eğer su dengesini yeniden sağlamak için yeterli olmaz ise etkilenen kişinin daha fazla su içebilmesi için susuzluk da ekstra uyarılır.‌

ADH Hormonu Eksikliği Nasıl Giderilir?

Birçok sağlık durumu, vücudunuzun salgıladığı ADH miktarını veya böbreklerinizin buna tepki verme şeklini etkiler. ADH'niz çok fazla veya çok az olabilir. Vücudunuz yeterince ADH üretmiyorsa veya böbrekleriniz buna yanıt vermiyorsa vücudunuz idrar çıkışıyla çok fazla su kaybeder. ADH hormonu eksikliği belirtileri şunları içerir:

Aşırı susuzluk

Sık idrara çıkma

Dehidrasyon

Yüksek kan sodyum seviyeleri

ADH hormonu bitkisel tedavisi için öne sürülmüş herhangi bir çözüm bulunmamaktadır. Bu nedenle ADH hormonu eksikliğinde tüketilen sıvı miktarını azaltmak ve doktorun reçete ettiği ilaçları kullanmak en doğru tedavi yöntemidir.

ADH Hormonu Hangi Besinlerde Bulunur?

Eğer ADH hormonu hangi besinlerde bulunur diye merak ediyor ve ADH hormonunuzu dengelemek istiyorsanız bazı yiyecekleri tüketmeniz gerekmektedir. Direkt bu hormonun bulunduğu gıdalar mevcut olmasa da dengelenmesine yardımcı olanlar bulunmaktadır. Bu anlamda ADH dengelemesinde avokado, nar ve brokoli oldukça etkilidir. Elbette konu sağlık olunca kişilerin her zaman için bir uzman hekime başvurması ve bilimsel test sonuçlarına göre hareket etmesi en doğrusu olacaktır.

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