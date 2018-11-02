Portekiz ve Şili basınında yer alan haberlerde; Arjantin Milli Takımı'nın eski hocasının tekrar Avrupa'da çalışmak istediğini menajerine ilettiği, bunun üzerine menajerinin temaslara geçtiği kaydedildi. Sampaoli'nin teknik direktör arayan Sporting Lizbon'a da önerildiği iddia edildi.
Sporx'te yer alan habere göre Sporting Lizbon yönetiminin, Sampaoli'nin istediği kontratı yüksek ve pahalı bulduğu, bu nedenle Arjantinli teknik adamla çalışmaya sıcak bakmadıkları bilgisi verildi.
4 YIL 24 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Sampaoli'ye başarısız Dünya Kupası macerası sonrası Brezilya'dan Santos, Meksika, Kosta Riska, ABD Milli Takımları, iki Afrika Milli Takımı, MLS'ten Chicago Fire ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'ın teklifleri olduğu belirtildi.
Al Ittihad'ın 4 yıl 24 milyon dolarlık bir teklifi olduğu ancak Sampaoli'nin Avrupa'da kulüp çalıştırmak için bu teklifi reddettiği belirtildi.
JORGE SAMPAOLI KİMDİR?
Jorge Sampaoli, 13 Mart 1960 tarihinde Arjantin'in Santa Fe bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk geçmişi bulunmayan ve teknik adamlık kariyerine soyunan Sampaoli, ilk olarak 2002 yılında Peru Ligi takımlarından Club Juan Aurich'i çalıştırmaya başladı. Juan Aurich'i bir sezon çalıştırdıktan sonra bir diğer Peru Ligi takımı Sport Boys Callao'nun başına geçti.
İlk yıllarında bir türlü istediği düzeni kuramayan Arjantinli çalıştırıcı, birer sezon aralarla üç farklı takımın başında kendisini bulmaya çalıştı. Aradığı futbol ortamını ise Şili'de buldu ve kariyeri o günlerden sonra yükselişe geçti.
2010 yılında Club Universidad de Chile'nin başına geçen Sampaoli, bu kulüple arka arkaya iki sezon Şili Ligi şampiyonu oldu ve 2011/12 sezonunda Copa Sudamericana'yı da alarak gövde gösterisi yaptı.
22 Kasım 2012'de Şili Milli Takımı'ndan gelen teklif üzerine Club Universidad de Chile'den ayrılan Sampaoli, kalitesini ise 2014 Copa America'da Şili'yi şampiyon yaparak kanıtladı.
4 sene Şili Milli Takımı'nı yöneten Arjantinli, 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şili Milli Takımı ile yaptıklarından sonra ününü tüm dünyaya duyuran Sampaoli, 1 Temmuz 2016 itibarıyla hayallerini süsleyen La Liga'ya, Sevilla kulübüne doğru yola çıktı.
Goal'de yer alan habere göre 2015/16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Sevilla'nın başına geçen Arjantinli, takımını La Liga'da dördüncü yaptı ve bu kez de Arjantin Milli Takımı'ndan gelen teklifle Güney Amerika'ya yeniden dönüş sağlama kararı aldı.
2018 Dünya Kupası Elemelerini başarıyla geçen mavi beyazlılar, Rusya'da düzenlenecek turnuvaya Sampaoli önderliğinde hareket etti.
Turnuvada Lionel Messi ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve yıldız isimleri turnuvada iyi değerlendiremediği için sık sık eleştirilen Sampaoli, Arjantin'in turnuvaya erken veda etmesiyle 15 Temmuz 2018 tarihinde görevden alındı.
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