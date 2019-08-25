Adil Rami kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Klüp kariyerinde birçok başarı elde eden Fas asıllı Fransız defans oyuncusu Adil Rami son olarak Fransa Milli Takımı ile dünya kupası sevinci yaşamıştı. İşte Adil Rami'nin kariyeri ve oynadığı takımlar...

ADİL RAMİ KİMDİR?

Adil Rami (Arapça: عادل رامي) (d. 27 Aralık 1985, Bastia),Fas asıllı Fransız millî futbolcudur.Sevilla takımında forma giymektedir.

KLÜP KARİYERİ

Rami futbola; 1994 yılında E. F. Saint-Raphael'de başladı. 2003 yılından itibaren Raphael A takımında başladı. İlk sezonunda Championnat de France amateur'da 4 maç yaptı.

Lille

Rami, 2007 yılında Lille'e transfer oldu ve 2006-07 sezonunda rezerve takımında 27 maç yaptı. Lille forması altındaki ilk maçına 19 Mayıs 2007'de o zamanki teknik direktör Claude Puel yönetiminde Auxerre karşısında çıktı. Rami, 4 Haziran 2007 tarihinde Lille ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve 23 numaralı formanın sahibi oldu. Rami, Lille forması altındaki ilk golünü 18 Ekim 2008'de 2-2 biten maçta Olympique Lyonnais karşısında attı. Aynı zamanda 25 Şubat 2010'da UEFA Avrupa Ligi 2. tur maçında Fenerbahçe 1-0 öndeyken tam tur atladık derken maçın bitimine beş dakika kala gol attı ve Fenerbahçe'nin elenmesine sebep oldu.

Valencia

Rami, 3 Ocak 2011'de Valencia ile anlaştı. Valencia, Rami'nin sezonu Lille'de tamamlamasına izin verdi ve Lille'de kiralık olarak 18 maç yaptı. 13 Haziran 2011'de 6-10 milyon € karşılığında sözleşme imzaladı. Rami, Valencia forması altındaki ilk maçına 27 Ağustos 2011 tarihinde 4-3 kazandıkları maçta Racing de Santander karşısında çıktı ve Valencia forması altında ilk golünü de bu maçta, köşe vuruşundan attı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Rami, Fransa forması altındaki ilk maçına 11 Ağustos 2010'da Norveç karşısında çıktı. Şu ana kadar 26 maç yaptı 1 gol atmayı başardı.