Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Hafize Ana' heykelindeki çalınan zil, Amasya'dan temin edildi

        'Hafize Ana' heykelindeki çalınan zil, Amasya'dan temin edildi

        Adile Naşit'in Avcılar'daki heykelindeki zil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Heykele uygun ölçü ve renkteki zil, Amasya'da bulunarak monte edildi 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        Adile Naşit, 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Hafize Ana' ile özdeşleşti. Gülmesi, önlüğü ve teneffüs zilini çalma tarzı, Naşit'i 'Hafize Ana' ile özdeşleştiren unsurların başında geldi.
        Öyle ki birçok belediye, 'Hafize Ana'nın heykelini dikti.

        3

        O belediyelerden biri de Avcılar Belediyesi...
        Avcılardaki Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan 'Hafize Ana' heykelindeki zil, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

        4

        Avcılar Belediyesi, başka bir zili heykele monte etmek istese de uygun ölçü ve renkte olanı bulunamadı. Uygun olan zil, Amasya'dan getirilerek heykele monte edildi.

        5

        Konuyla ilgili konuşan Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gülşen; "Geçtiğimiz günlerde sanat parkımız içerisinde Türk sinemasının efsane isimlerinden Adile Naşit'e ait olan heykelimizde bir olumsuzluk yaşandığını tespit ettik. Hızlı bir şekilde zarar gören zilin yeniden temin edilerek ait olduğu yerde tekrardan halkla buluşmasını sağlıyoruz' dedi.
        Yeni zili heykele takan Yusuf Biçer ise Amasya'dan özel olarak İstanbul'a geldi. Biçer; 'Adile annemizin zilini çalmışlar, beni de aradılar. İstanbul'da bulamadılar, Amasya'da buldum getirdim. Yeni zili, Adile annemizin eline taktık. Güzel de oldu" diye konuştu.

        6

        Yusuf Biçer, yeni zili taktıktan sonra heykelle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

        #Adile Naşit
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi