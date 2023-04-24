Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son dakika depremlerin yeri, zamanını ve büyüklüğünü her gün güncelliyor. 24 Nisan Pazartesi sabah saatlerinde Adıyaman'da deprem meydana geldi. İşte 24 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi...