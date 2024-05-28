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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

        Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

        Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesinde, otomobil karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Feci kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 09:39 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:39
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        Seyfi Can Önal yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 15'inci kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Emin D.'nin kullandığı TIR ile çarpıştı.

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        Kazada, otomobilde bulunan sürücü Seyfi Can Önal ile yanında bulunan Faruk Önal, Nisa Önal, Abide Önal ile Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze yaralandı.

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        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Faruk Önal ve Nino Bıbınıdze'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Yaralanan diğer 3 kişi ise ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        #Adıyaman
        #trafik kazası
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