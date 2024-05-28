Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesinde, otomobil karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Feci kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Seyfi Can Önal yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 15'inci kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Emin D.'nin kullandığı TIR ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan sürücü Seyfi Can Önal ile yanında bulunan Faruk Önal, Nisa Önal, Abide Önal ile Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Faruk Önal ve Nino Bıbınıdze'nin hayatını kaybettiği belirlendi.