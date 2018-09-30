Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 20'nci kilometresinde, Haydarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı'na giden Mustafa Atalay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücünün eşi Leyla Atalay (34) olay yerinde hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre, yaralanan Mustafa Atalay ile çocukları Burak Can (10) ile Elif Beyza (11) ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elif Beyza Atalay da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ile kızının cenazeleri otopsi için morga konuldu. Tedavisi süren baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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