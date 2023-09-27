Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Erdem Çatlı (16), idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Adıyaman Merkeze Sakarya Caddesi Perre Antik Kenti girişi yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Erdem Çatlı ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, burada tedavi altına alınan Erdem Çatlı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çatlı’nın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan motosiklet ile otomobil, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.