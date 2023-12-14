Adıyaman ve Bursa'da korkutan depremler! İşte 14 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 14 Aralık Perşembe günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre sabahın ilk saatlerinde Adıyaman ve Bursa'da deprem oldu. İşte 14 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 14 Aralık Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Adıyaman ve Bursa'da 3 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. İşte 14 Aralık 2023 son dakika deprem haberleri...
ADIYAMAN'DA DEPREM!
Adıyaman Çelikhan'da 14 Aralık Perşembe günü saat 02:43'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BURSA'DA KORKUTAN DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Bursa Mudanya'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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