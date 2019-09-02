Adli Yıl Açılış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törenle başladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı üyeleri ve baro başkanları katıldı.

17 BARO KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, Yargıtay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacaklarını bildirdi. Açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır" denildi. Açılışın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olmasına tepki gösteren 17 baro, törene katılmama kararı almıştı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, adli yıl açılış töreni hakkında, "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz" demişti.

FEYZİOĞLU: KONUŞMAMIN ANA FİKRİ…

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan adli yıl açılışında yapacağı konuşmayla ilgili olarak bilgi verdi. Feyzioğlu, “Benim niyetim 10-12 dakikada bütün bu söylediklerimi orada söylemek niyetindeyim. Açılışta yapacağım konuşmanın ana fikri yargı reformudur, kuvvetler ayrılığıdır” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ADLİ YIL MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılışı dolayısıyla mesajında, "Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır" dedi.