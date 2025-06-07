Adnan Aksoy'dan Güzide Duran'a yeni tepki

Güzide Duran ile 16 yıllık eşi Adnan Aksoy arasındaki gerilim son bulmuyor. Aksoy, Duran'a tepki göstererek; "Annelik şov malzemesi değil" göndermesinde bulundu.

Güzide Duran'ın sunuculuk yaptığı programı etiketleyen Adnan Aksoy; tepkisini; "Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir" sözleriyle sürdürdü.

2008'DE EVLENDİLER Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran, 2008'de iş adamı Adnan Aksoy ile nikâh masasına oturdu.

İki çocukları olan Güzide Duran ile Adnan Aksoy, geçtiğimiz yıl boşanma kararı aldı.

Boşanma kararının ardından Duran'ın Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

"KENDİMDEN EMİNİM" Duran, ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüp şu açıklamayı yapmıştı: Çıkan söylentileri umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. "İspatlayacağım" gibi derdim yok. Kendimden eminim sonuçta.

OKAN BURUK DA AÇIKLAMADA BULUNDU

Okan Buruk da söz konusu söylentiler hakkında şunları söylemişti; "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan."

Bütün bu açıklamaların ardından Adnan Aksoy ise Güzide Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini söyleyerek boşanma davasında 2 liralık da sembolik tazminat istemişti.

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Güzide Duran da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. Duran, dilekçesinde; evliyken eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğüne, aynı zamanda tehditler aldığına yer verdi. Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek; "Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur. Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir. Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz" denildi.