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        Haberler Magazin Adnan Aksoy'dan Güzide Duran'a yeni tepki - Magazin haberleri

        Adnan Aksoy'dan Güzide Duran'a yeni tepki

        Güzide Duran ile Adnan Aksoy arasındaki gerilim son bulmuyor. Aksoy, Duran'a yeni bir tepki göstererek; "Annelik, şov malzemesi değil" göndermesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 16:09 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:14
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        Güzide Duran ile 16 yıllık eşi Adnan Aksoy arasındaki gerilim son bulmuyor. Aksoy, Duran'a tepki göstererek; "Annelik şov malzemesi değil" göndermesinde bulundu.

        Güzide Duran'ın sunuculuk yaptığı programı etiketleyen Adnan Aksoy; tepkisini; "Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir" sözleriyle sürdürdü.

        2008'DE EVLENDİLER

        Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran, 2008'de iş adamı Adnan Aksoy ile nikâh masasına oturdu.

        İki çocukları olan Güzide Duran ile Adnan Aksoy, geçtiğimiz yıl boşanma kararı aldı.

        Boşanma kararının ardından Duran'ın Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

        "KENDİMDEN EMİNİM"

        Duran, ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüp şu açıklamayı yapmıştı: Çıkan söylentileri umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. "İspatlayacağım" gibi derdim yok. Kendimden eminim sonuçta.

        OKAN BURUK DA AÇIKLAMADA BULUNDU

        Okan Buruk da söz konusu söylentiler hakkında şunları söylemişti; "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan."

        Bütün bu açıklamaların ardından Adnan Aksoy ise Güzide Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini söyleyerek boşanma davasında 2 liralık da sembolik tazminat istemişti.

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        Güzide Duran da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. Duran, dilekçesinde; evliyken eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğüne, aynı zamanda tehditler aldığına yer verdi. Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek; "Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur. Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir. Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz" denildi.

        10 MİLYON TL MADDİ VE 10 MİLYON TL MANEVİ TAZMİNAT İSTİYOR

        Güzide Duran, Adnan Aksoy'dan çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminat istedi.

        Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında çocukları hakkında konuşurken, duygulanan Güzide Duran'ın açıklamalarına Adnan Aksoy; "Oyunculuğu karşısında midem bulandı" sözleriyle karşılık vermişti.

        "KIZIMIZ ANNESİYLE GÖRÜŞMÜYOR"

        Adnan Aksoy'un öfkesi dinmiyor. Duran'ın sunuculuk yaptığı programı etiketleyen Aksoy; "Annelik şov malzemesi değil. Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir. Kızımız boşanma sürecinin başından beri annesiyle görüşmemektedir. Lütfen buna bir son verin" diyerek bir tepki daha verdi.

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        #adnan aksoy
        #Güzide Duran
        #boşanma
        #Okan Buruk
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