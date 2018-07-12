İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Adnan Oktar suç örgütünün yapılanmasına yönelik 5 ilde operasyon düzenledi. Mali polisin 106'sı kadın 235 kişiyi yakalamak için başlattığı operasyonda Adnan Oktar, Polisi fark ederek kaçmaya çalışmıştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Üsküdar'dan Sarıyer'e kadar kaçan Oktar, polisin kovalamacası ile yakalanmıştı. Oktar'ın yakalama anına ait kamera kayıtları ortaya çıkarken, görüntülerde bir çanta dikkat çekti.

ÇANTASINDAN PARA ÇIKTI

Adnan Oktar'ın yanında gözaltına alınan ve örgütün ikinci ismi olduğu iddia edilen Didem Ürer'in yanındaki çantada para çıktı. Çantanda yapılan aramada 40 bin lira para ve bir miktar döviz ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan polisin Ümraniye'de düzenlediği operasyonda da Oktar yapılanmasına ait bir çelik kasaya da el konulmuştu. 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan soruşturmada şu ana kadar 183 kişinin yakalandığı belirtildi..

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Dün eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Hastane girişinde hakkındaki iddialar sorulan Oktar, ‘yalan’ demekle yetindi.

ADNAN OKTAR: YALAN

ağlık kontrolünden geçirilen Oktar, daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü. Bu sırada hastane bahçesinde bulunan vatandaşlar Oktar’a tepki gösterdi. Vatandaşların ‘O kadar insanın kanına girdin’ şeklinde sözlerle tepki gösterdiği Oktar, herhangi bir şey demeden polis aracına bindi.