Miami Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyonda Brezilyalı model, ünlü işletmeci Nusret Gökçe ile karşılaşınca hatıra fotoğrafı çektirdi.



Lima ile Nusret'in arasındaki boy farkı dikkatlerden kaçmadı ve sosyal medyada gündem oldu. Lima 1.79, Nusret ise, 1. 64 cm boyunda. Aralarında 15 santim fark olan ikiliden Lima, topuklu ayakkabasıyla ünlü işletmeci ile arasındaki boy farkını daha da artırdı.