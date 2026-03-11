Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi AEK: 96 - TOFAŞ: 88 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        AEK: 96 - TOFAŞ: 88 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 96-88 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 22:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOFAŞ, Yunan ekibine diş geçiremedi!

        TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında konuk olduğu Yunan ekibi AEK'E 96-88 yenildi.

        Başkent Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 19-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte skoru tersine çeviren TOFAŞ, devre arasına 51-49 üstün gitti.

        Üçüncü çeyrekte daha etkili performans sergileyen Yunanistan temsilcisi, son periyoda 72-68 önde girdi. Final çeyreğinde de maçın kontrolünü bırakmayan AEK, sahadan 96-88 galip ayrıldı.

        TOFAŞ'ta Jordan Floyd, 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise RaiQuan Gray, 13 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptı.

        Daha önce çeyrek final şansını kaybeden TOFAŞ, 4. yenilgisini yaşarken, bir üst turu garantileyen AEK, grupta üst üste 5. galibiyetini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'ın İran sınırında 2 metreyi aşan karla mücadele çalışması

        Van'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 40 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran ilçesinin İran sınır hattındaki kırsal mahalle ve hudut karakolu yollarını açmak için zorlu bir mücadele yürütüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın