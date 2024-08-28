AEK'dan Aboubakar açıklaması!

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Kamerunlu golcünün ismi son olarak Yunan ekibi AEK ile anılırken, Atina temsilcisinden konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yunan basınından Sportime'ın haberine göre AEK, Vincent Aboubakar'ın satın alınmasıyla ilgili haberleri reddetti.

Sarı-siyah kulüp yöneticileri, çıkan iddialar ile ilgili Yunan basınına "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Hücuma takviye yapacağız ancak Aboubakar'a ilgimiz yok." açıklaması yaptı.