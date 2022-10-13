STAT: AEK Arena
HAKEM: Pawel Raczkowski
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen
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AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Oier Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Lincoln, Rossi, Joao Pedro
Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK
Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.
250. RANDEVU
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 318 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|77
|39
|22
|16
|111
|74
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|34
|12
|11
|11
|48
|39
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|TOPLAM
|249
|92
|54
|103
|318
|361
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