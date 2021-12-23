AFAD Sözleşmeli personel alımı ile ilgili ilanları yayımladı, AFAD bünyesinde hizmet veren taşra teşkilatları için başvuru yapmak isteyen adaylar, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını tamamladı. AFAD personel alımı için başvuru yapan binlerde adayın gündeminde AFAD personel alımı başvuru sonuçları var. AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına ve sonuç açıklanma sürecine ait detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.