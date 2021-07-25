AFAD, Rize ve Artvin'de 303 kişiyi kurtardı 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün 13 Temmuz´da yaptığı uyarının hemen ardından AFAD, Samsun Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü´nden 2 ekip ve 2 aracı Trabzon´a, Erzurum Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü´nden 2 ekip ve 2 aracı Rize´ye görevlendirdi.

Bölgede bekletilen ekipler, 14 Temmuz´da Rize´de meydana gelen selin ardından Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, Karayemiş köyünde 30 kişi, Ambarlık köyünde de 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişiyi tahliye etti.

Meteoroloji´nin 21 Temmuz tarihindeki uyarısının hemen ardından ise AFAD, benzer şekilde Rize ve Artvin´e 14 bölgeden 119 personel ve 43 ekip gönderdi. Bir gün sonra yaşanan selde ise 200 kişiyi tahliye edildi.

2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren Arhavi'de etkili olan aşırı yağışlar sonucunda, bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği anımsatıldı.

Yağışlar neticesinde Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının etkilendiği ifade edilen açıklamada sel nedeniyle bir vatandaşın yaralandığı ve tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Murgul ilçesinde kayıp bir kişiyi arama çalışmaları, 48'i dalgıç olmak üzere 137 arama kurtarma personeliyle devam ediyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, jandarma, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları (STK) ekiplerinden oluşan 1392 personel ve 440 araç bölgede görev yapıyor, 120 AFAD gönüllüsü de çalışmalara destek veriyor.

Kars, Ardahan, Gümüşhane, Sivas, Elazığ, Amasya ve Erzincan il özel idareleri ile Rize, Hemşin, İkizdere, Derepazarı, Pazar, Trabzon, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Van, Giresun, Samsun, Sivas, Kars belediyeleri ve DSİ tarafından bölgeye 438 personel ve 170 araç sevk edildi. AFAD bölgeye 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

5 HASTADAN 3'Ü TABURCU EDİLDİ

112 Sağlık ve UMKE kurtarma ekiplerinden 15 personel ve 5 araç, çalışmalara aktif olarak katıldı. Arhavi Devlet Hastanesine başvuran 5 hastadan 3'ü taburcu edildi.

Yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinde 6, Murgul ilçesinde ise 9 kişi mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı. Arhavi ilçesinden 466 vatandaş tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi. Olası barınma ihtiyacı için Arhavi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu tedbir amaçlı hazırlandı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde 4 vatandaş, tahliye edilerek güvenli bölgelere yönlendirildi.

Ayrıca 19 aileye barınma hizmeti verilirken, bir aile halen öğrenci yurdunda kalıyor. İl dışından gelip çalışmalara katılan 933 personelin devlet yurtlarında barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Selden yoğun etkilenen bölgede 45 bin 926 adet ikram malzemesi, 163 bin 627 adet su ve 2 bin 500 kumanya dağıtımı yapıldı, 24 Temmuz itibarıyla 23 bin 170 kişilik sıcak öğle ve akşam yemeği verildi. Ana su deposuna 13 içme suyu tankeri ile su verildi, 2 tanker daha bölgeye sevk edildi.

Haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu nakledildi. Arhavi ilçe genelinde 80 trafonun arızalı olduğu ve 4 bin 289 aboneye enerji verilemediği tespiti üzerine 10 ekip 30 personel ile çalışmalar devam ediyor.

Arhavi Ortacalar yolunun 1 ve 5. kilometreleri arasının trafiğe açılabilmesi amacıyla 14 iş makinası ve 24 personelle çalışmalar sürüyor.

Bölge genelindeki karayolları ve özel idare yol ağında trafik akışı Emniyet ve Jandarma ekiplerince kontrollü sağlanıyor.

Meteorolojiden alınan 22 Temmuz 2021 saat 06.00 verilerine göre Hopa ilçesine 83 kilogram, Arhavi ilçesine 74 kilogram, Fındıklı ilçesine 79,6 kilogram, Çamlıhemşin ilçesine 64,9 kilogram ve Ardeşen Yeşiltepe’ye 64 kilogram yağış düştü.