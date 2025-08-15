Son depremler listesi: 16 Ağustos biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyuruyor. Türkiye'de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Balıkesir'de deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, güncel bilgilere ulaşmak için ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 16 Ağustos 2025 son depremler listesi
Yurtta yaşanan son depremler listesi merak ediliyor. Ülkemizde meydana gelen son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre Balıkesir’de en son deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Ağustos 2025 son depremler listesi AFAD ve Kandilli verileri...
BALIKESİR’DE DEPREM OLDU
Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-15
Saat:13:13:46 TSİ
Enlem:39.21389 N
Boylam:28.17611 E
Derinlik:7 km
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-15
Saat:12:06:51 TSİ
Enlem:39.20056 N
Boylam:28.16 E
Derinlik:10.19 km
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.