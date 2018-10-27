AFC Wimbledon - Luton Town sahaya çıkıyor

AFC Wimbledon ve Luton Town, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi AFC Wimbledon 11 puanla 22. sırada, Luton Town 25 puanla 6. sırada bulunuyor. AFC Wimbledon, son 3 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Luton Town, geride kalan 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 305 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AFC Wimbledon kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Luton Town sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

AFC Wimbledon son hafta oynanan Luton Town maçında 1-2 yenildi.

Luton Town ise AFC Wimbledon karşılaşmasında 1-2 kazandı.

AFC Wimbledon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. AFC Wimbledon, kendi sahasında 7 gol attı, 12 gol yedi.

Luton Town, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Luton Town 7 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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