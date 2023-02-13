Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afetzede Hak Sahipliği nedir, ve başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin geride bıraktığı etkiyle yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afetzede hak sahipliği başvuru detayları gündeme geldi. İşte Afetzede Hak Sahipliği başvuru şartları ve başvuruların nereden yapılacağı hakkında merak edilen bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Afetzede Hak Sahipliği başvurusu sorgulama ekranı: Afetzede hak sahipliği nedir, başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranına ilişkin araştırmalar Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında hız kazandı. E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvurular hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı ile "Kimler Afetzede Hak Sahipliği  başvurusu yapabilir?" sorusunun yanıtı...
  • Afetzede Hak Sahipliği başvurusu sorgulama ekranı: Afetzede hak sahipliği nedir, başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NEDİR?

    Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin, yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.
  • Afetzede Hak Sahipliği başvurusu sorgulama ekranı: Afetzede hak sahipliği nedir, başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Afetzede Hak Sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.

    AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Afetzede Hak Sahipliği başvurusu sorgulama ekranı: Afetzede hak sahipliği nedir, başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    KİMLER AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ ALABİLİR?

    Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,
  • Afetzede Hak Sahipliği başvurusu sorgulama ekranı: Afetzede hak sahipliği nedir, başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,

    Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.