Türk tiyatrosunun yaratıcı gücünü ve sahnedeki emeği görünür kılan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 28. yılında da sezonun dikkat çeken yapımlarını ve sanatçılarını onurlandırmaya hazırlanıyor. 7 Mayıs 2026 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek tören öncesinde, bu yılın adayları ile özel ödül sahipleri belirlendi.

28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Şahika Tekand’ı, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise Lucy isimli oyunuyla Aslı Ceren Bozatlı’yı seçti. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne Konken Partisi isimli oyunla Tiyatrokare layık görülürken Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Prof. Dr. Merih Tangün oldu. Ayrıca bu yıl, özel ödüller kategorisine Afife Onur Ödülü de eklendi. Aynı kategoride en az 5 kez Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü kazanmış kişilere takdim edilen bu ödüle de Yakup Çartık layık görüldü. Böylece, 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde takdim edilen özel ödül kategorisi 5’e yükseldi.

Geride bırakılan tiyatro sezonunun, anlatı çeşitliliği açısından renkli bir tablo sunduğunu vurgulayan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Aslı Yılmaz şunları söyledi: “33 kişilik jürimiz, toplam 268 oyun izleyerek titiz ve özverili bir değerlendirme süreci yürüttü. Dekor, kostüm ve ışık tasarımı, reji, müzik, dans, koreografi, dramaturji, yazarlık, oyunculuk alanlarından deneyimli isimlerin ve akademisyenlerin yanı sıra izleyicilerin de yer aldığı 33 kişilik jüri yapısı, değerlendirme sürecinde farklı bakışların temsil edilmesine imkân sağladı. Adaylar, bu çok sesli yapı içinde belirlendi.

Tiyatro üretiminin zorlu koşullarına rağmen sahnede var olmayı sürdüren tüm ekiplerin, tiyatronun yaşaması ve gelişmesi adına büyük bir sorumluluk üstlendiğine gönülden inanıyoruz. Adaylıklar, kuşkusuz uzun değerlendirme sürecinin bir sonucu; ancak bizim için her oyunun sahneye taşınması başlı başına kıymetli bir başarı. Bu nedenle aday olsun ya da olmasın, üretmeye devam eden, tiyatroya değer katan tüm sanatçıları ve ekipleri yürekten kutluyor; tiyatromuzun geleceğine katkı sunan herkese ve bir sezon boyunca aralıksız çalışan değerli jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. 28. sezonumuz, tiyatromuzun büyük ustası Sayın Haldun Dormen’in aramızdan ayrılışıyla buruk kaldı. Ustamızı, hocamızı kaybetmenin derin acısını kalplerimizde taşırken, onun tiyatro tutkusunu paylaşmaya, bizlere bıraktığı mirasını ve ışığını sahnemizde yaşatmaya devam edeceğiz.”

Ödüller 7 Mayıs’ta sahiplerini bulacak

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 7 Mayıs 2026 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Tiyatro ve sanat dünyasını bir araya getirecek gecede, sezonun en başarılı yapımları ve sanatçıları ödüllendirilirken, törenin sunuculuğunu Demet Evgar ve Atılgan Gümüş üstlenecek.

Tiyatroya kalıcı destek

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, yalnızca sahnedeki başarıları ödüllendirmekle kalmıyor; aynı zamanda tiyatronun geleceğine yatırım yapmayı da sürdürüyor. “Türk tiyatrosunun fedaisi” olarak anılan Afife Jale’nin mirasını yaşatmayı amaçlayan ödüller kapsamında, genç yeteneklerin desteklenmesi öncelikli alanlardan biri olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Yapı Kredi’nin Türk Eğitim Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hayata geçirdiği Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Burs Fonu ile tiyatro eğitimi alan öğrenciler destekleniyor. Program kapsamında bu yıl 19 lisans öğrencisine burs sağlanırken, desteklenen toplam öğrenci sayısı ise 100’e ulaştı. Böylece, genç sanatçıların eğitim yolculukları güçlendirilerek tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sunmak hedefleniyor.

Ayrıca bu yıl, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin desteğiyle çocuk haklarını konu alan “Sokak Tiyatroları” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Van olmak üzere 4 farklı şehrinde sahnelenen oyunlarla çocukların hak temelli bilinç kazanmaları ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri amaçlandı.