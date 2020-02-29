Afili Aşk neden yok? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin yeni bölümünün bu akşamki Kanal D yayın akışında bulunmamasının ardından gündeme geldi. Afili Aşk, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha gün değiştirmiş ve Çarşamba günü yerine Cumartesi akşamları yayınlanmaya başlamıştı. İşte Afili Aşk ile ilgili detaylar...

AFİLİ AŞK NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Afili Aşk'ın bu hafta gün değişikliğine gittiği açıklandı. Afili Aşk bundan sonra Cumartesi günleri değil Perşembe akşamları ekranlara gelecek. Bu yüzden dizinin 36. yeni bölümü 5 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.

AFİLİ AŞK 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ölüm kalım savaşı verirken Ayşe ve ailesinin endişeli bekleyişi sürer. Rıza Kerem’in başına gelenlerden kendini sorumlu tutar, Muhsin’e dostluk elini uzatır. Ancak bu sefer Yiğiter ailesi tepkilidir.

Ayşe ise Kerem’i kaybetme korkusunu yaşar. Hastanedeki yas ortamı Kerem’in uyanmasıyla yerini bayram havasına bırakır. Ama garip giden bir şeyler vardır. Kerem her şeyin üstüne temiz bir sayfa açmak ister. Ayşe de Kerem için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama bu o kadar kolay gözükmemektedir.

Ceyda ve Yelda çoktan kendi planlarını uygulamaya geçmiştir. Ayşe ve Ceyda kıran kırana bir düelloya girer. Kerem bir karar vermek zorundadır. Yeni hayatında Ayşe’yle mi yoksa Ceyda’yla mı devam edecektir?

KANAL D YAYIN AKIŞI - 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

07.00 Akasya Durağı

09.45 Longwood Efsanesi

11.30 Sevimli Yunus

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Son Moda

15.00 Zalim İstanbul

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 İki İyi Çocuk (TV'de ilk kez)

22.00 Hekimoğlu (tekrar)

00.45 Kanlı Dövüş

02.30 Kanlı Dövüş

04.00 Kuzey Güney

05.30 Tatlı İntikam