Afra Saraçoğlu'ndan manidar sözler: Bari sen yüzümüzü güldürseydin

"ÇOK MUTLU BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

Öte yandan Mert Yazıcıoğlu ile 2018'de rol aldığı bir filmin setinde tanışan Afra Saraçoğlu'nun ilişkisini ihanet nedeniyle bitirdiği ileri sürülmüştü.

Mert Yazıcıoğlu'nun, rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. İddiaların ardından açıklama yapan Saraçoğlu, "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık.