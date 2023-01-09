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Afra Saraçoğlu'ndan manidar sözler: Bari sen yüzümüzü güldürseydin

Geçtiğimiz günlerde Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık birlikteliğini sonlandırdığını açıklayan Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası manidar bir mesaj yayınladı

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  • Afra Saraçoğlu'ndan manidar sözler: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - Magazin haberleri

    2018'den bu yana birlikte olan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Saraçoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 
  • Afra Saraçoğlu'ndan manidar sözler: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - Magazin haberleri

    "BARİ SEN YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRSEYDİN"

    Fenerbahçeli olan Saraçoğlu, "Bari sen yüzümüzü güldürseydin" ifadelerini kullandı. 

    Galatasaray'ın Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçla ilgili yorum yapan oyuncunun takipçileri tarafından Saraçoğlu'nun eski sevgili Yazıcıoğlu'na göndermede bulunduğu yorumları yapıldı. 
  • Afra Saraçoğlu'ndan manidar sözler: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - Magazin haberleri

    "ÇOK MUTLU BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

    Öte yandan Mert Yazıcıoğlu ile 2018'de rol aldığı bir filmin setinde tanışan Afra Saraçoğlu'nun ilişkisini ihanet nedeniyle bitirdiği ileri sürülmüştü. 

    Mert Yazıcıoğlu'nun, rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. İddiaların ardından açıklama yapan Saraçoğlu, "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık.
  • Afra Saraçoğlu'ndan manidar sözler: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - Magazin haberleri

    AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ DEĞİL

    Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın...
  • Afra Saraçoğlu'ndan manidar sözler: Bari sen yüzümüzü güldürseydin - Magazin haberleri

    "MERT ROL ARKADAŞIM"

    Hafsanur Sancaktutan da iddialara "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" şeklinde yanıt vermişti.

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