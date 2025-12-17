Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 21 futbolcu... - Futbol Haberleri

        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 21 futbolcu...

        Trendyol Süper Lig'de forma giyen 21 futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 21 futbolcu...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek 24 takımın kadroları açıklanırken Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarında mücadele edecek.

        Fas'ın ev sahipliğinde 35'incisi gerçekleştirilecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda 6 grupta 24 takım mücadele edecek.

        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 11 ekipten toplam 21 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarının kadrolarına çağırıldı.

        21 Aralık'ta başlayıp 18 Ocak'ta son bulacak organizasyona en fazla futbolcu gönderen Türk kulübü 3'er oyuncuyla Galatasaray ve Alanyaspor oldu.

        Sarı-kırmızılı ekipten Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, turnuvada boy gösterecek. Alanyaspor'dan ise Steve Mounie, Maestro ve Meschack Elia, Afrika Kupası'nda yer alacak futbolcular.

        REKLAM

        EV SAHİBİ ÜLKEDEN TEK İSİM YOUSSEF EN-NESRYI

        Organizasyona ev sahipliği yapacak Fas'ın kadrosunda Fenerbahçe forması giyen forvet oyuncusu Youssef En-Nesryi davet edildi. Sarı-lacivertli ekipten Dorgeles Nene de Mali'nin kadrosunda yer alıyor.

        Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure, Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile Paul Onuachu, Başakşehir'den Oliver Kemen ve Christopher Operi, Göztepe'den Junior Olaitan ve Novatus Miroshi, Kasımpaşa'dan Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes, Samsunspor'dan Cherif Ndiaye, Kocaelispor'dan Show ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek diğer isimler oldu.

        EN FAZLA FUTBOLCU FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE

        Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular arasında en fazla futbolcu, 4 oyuncuyla Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor.

        Beşiktaş'tan El Bilal Toure, Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, Başakşehir'den Christopher Operi ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili için mücadele edecek isimler.

        Fildişi Sahili'ni 3 futbolcuyla Nijerya takip ediyor. Galatasaray'dan Victor Osimhen, Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi, Nijerya için mücadele edecek.

        REKLAM

        Türkiye'den 2'şer oyuncunun çağırıldığı Senegal'in kadrosunda Galatasaray'dan Ismail Jakobs ile Samsunspor'dan Cherif Ndiaye, Benin'in kadrosunda Alanyaspor'dan Steve Mounie ve Göztepe'den Junior Olaitan, Angola'nın kadrosunda da Alanyaspor'dan Maestro ile Kocaelispor'dan Show bulunuyor.

        Türkiye'den 2 futbolcu çağırılan bir diğer ülke ise Tunus. Tunus'un kadrosundaki Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes, Kasımpaşa'da birlikte forma giyen oyuncular.

        Gabon'da Galatasaraylı Mario Lemina, Fas'ta Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesryi, Mali'de Fenerbahçeli Dorgeles Nene, Demokratik Kongo'da Alanyasporlu Meschack Elia, Tanzanya'da Göztepeli Novatus Miroshi ve Kamerun'da ise Başakşehirli Oliver Kemen yer alıyor. Bu takımlar, Süper Lig'den birer oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

        AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA YER ALAN SÜPER LİG FUTBOLCULARI

        Alanyaspor: Steve Mounie (Benin), Maestro (Angola), Meschack Elia (Demokratik Kongo)

        Başakşehir: Oliver Kemen (Kamerun), Christopher Operi (Fildişi Sahili)

        Beşiktaş: Wilfred Ndidi (Nijerya), El Bilal Toure (Fildişi Sahili)

        Çaykur Rizespor: Yahia Fofana (Fildişi Sahili)

        Fenerbahçe: Dorgeles Nene (Mali), Youssef En-Nesyri (Fas)

        Galatasaray: Ismail Jakobs (Senegal), Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon)

        REKLAM

        Göztepe: Junior Olaitan (Benin), Novatus Miroshi (Tanzanya)

        Kasımpaşa: Adem Arous (Tunus), Mortadha Ben Ouanes (Tunus)

        Kocaelispor: Show (Angola)

        Samsunspor: Cherif Ndiaye (Senegal)

        Trabzonspor: Christ Inao Oulai (Fildişi Sahili), Paul Onuachu (Nijerya)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı