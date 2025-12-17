Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 21 futbolcu...

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek 24 takımın kadroları açıklanırken Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarında mücadele edecek.

Fas'ın ev sahipliğinde 35'incisi gerçekleştirilecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda 6 grupta 24 takım mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 11 ekipten toplam 21 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarının kadrolarına çağırıldı.

21 Aralık'ta başlayıp 18 Ocak'ta son bulacak organizasyona en fazla futbolcu gönderen Türk kulübü 3'er oyuncuyla Galatasaray ve Alanyaspor oldu.

Sarı-kırmızılı ekipten Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, turnuvada boy gösterecek. Alanyaspor'dan ise Steve Mounie, Maestro ve Meschack Elia, Afrika Kupası'nda yer alacak futbolcular.

REKLAM

EV SAHİBİ ÜLKEDEN TEK İSİM YOUSSEF EN-NESRYI

Organizasyona ev sahipliği yapacak Fas'ın kadrosunda Fenerbahçe forması giyen forvet oyuncusu Youssef En-Nesryi davet edildi. Sarı-lacivertli ekipten Dorgeles Nene de Mali'nin kadrosunda yer alıyor.

Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure, Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile Paul Onuachu, Başakşehir'den Oliver Kemen ve Christopher Operi, Göztepe'den Junior Olaitan ve Novatus Miroshi, Kasımpaşa'dan Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes, Samsunspor'dan Cherif Ndiaye, Kocaelispor'dan Show ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek diğer isimler oldu.

EN FAZLA FUTBOLCU FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular arasında en fazla futbolcu, 4 oyuncuyla Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor. Beşiktaş'tan El Bilal Toure, Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, Başakşehir'den Christopher Operi ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili için mücadele edecek isimler. Fildişi Sahili'ni 3 futbolcuyla Nijerya takip ediyor. Galatasaray'dan Victor Osimhen, Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi, Nijerya için mücadele edecek. REKLAM Türkiye'den 2'şer oyuncunun çağırıldığı Senegal'in kadrosunda Galatasaray'dan Ismail Jakobs ile Samsunspor'dan Cherif Ndiaye, Benin'in kadrosunda Alanyaspor'dan Steve Mounie ve Göztepe'den Junior Olaitan, Angola'nın kadrosunda da Alanyaspor'dan Maestro ile Kocaelispor'dan Show bulunuyor. Türkiye'den 2 futbolcu çağırılan bir diğer ülke ise Tunus. Tunus'un kadrosundaki Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes, Kasımpaşa'da birlikte forma giyen oyuncular. Gabon'da Galatasaraylı Mario Lemina, Fas'ta Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesryi, Mali'de Fenerbahçeli Dorgeles Nene, Demokratik Kongo'da Alanyasporlu Meschack Elia, Tanzanya'da Göztepeli Novatus Miroshi ve Kamerun'da ise Başakşehirli Oliver Kemen yer alıyor. Bu takımlar, Süper Lig'den birer oyuncuyu kadrosuna dahil etti.