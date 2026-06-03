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        Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da 'ayı gülü' açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira

        Afyonkarahisar'da 'ayı gülü' açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira

        Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. Halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açarken, çiçekleri koparan ya da zarar verenlere 699 bin 245 lira, kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza uygulanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Koparmanın cezası 699 bin 245 lira

        Ayı gülü çiçeği, Kızılören'e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 30 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor.

        Küme halinde açan çiçekler, hayran bırakan manzara sunuyor. Bölgeyi tanıyanlar çiçeklerle hatıra fotoğrafları çektirerek eşsiz doğanın keyfini çıkartıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor.

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        Latince adı 'Paeonia officinalis' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlar ile takip yapılıyor.

        Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 699 bin 245 lira. Kurum ve kuruluşların zarar vermesi halinde ise uygulanacak ceza 3 milyon 496 bin 767 liraya yükseliyor.

        "SADECE BU BÖLGEDE YETİŞİYOR"

        Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyünün muhtarı Mesut Altınkaya, "Ayı gülü olarak bilinir ama 'şakayık' da denir. Bu güller Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altında. Zarar verildiğinden yaklaşık 699 bin lira cezası var. Nisan ayı sonunda açmaya başlıyor. Mayıs sonuna kadar açıyor. Şakayıkların biri açıyor biri kapanıyor. Yaklaşık 30 bin metrekare alanı kaplıyor. Burada bu güller tek, başka yok" dedi.

        "FOTOKAPANLAR İLE TAKİP EDİLİYOR"

        Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Asım Yıldız, "Bu şakayıklar her sene burada, bu bölgede, bu mevsimde açar. Endemik bir türdür. Ender bir bitki türü olduğu için korumamız gerekmektedir. Gülyazı köyü muhtarı ve halkı koruduğu gibi Milli Parklar ve yapan hayatını koruma gizli bölgelere koydukları foto kapan ile korumakta" diye konuştu.

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