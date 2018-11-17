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Afyonkarahisar'da "İnsanlık ölmemiş" dedirten olay!

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde araçları arıza yapan, aralarında çocukların da bulunduğu aile; bir tamirhanenin önünde eksi 5 derece soğukta, battaniyelerle geceyi geçirmeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafla seferber olan vatandaşlar, yol kenarında özel bir araç garajında aileyi misafir etti

17.11.2018 - 08:26 | Güncelleme: İHA

İzmir’e mandalina toplamaya giden aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişilik bir aile, çalıştıkları yerde paralarını alamayınca memleketleri Adana’ya dönmek üzere yola koyuldu. Akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezi yakınlarında araçları arıza yapan, mevsimlik işçi olarak çalışan aile; çekici yardımı ile Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde bir tamirhaneye geldi. Tamircinin araçtaki sorunu gideremeyeceğini bildirmesi üzerine otele gidecek paraları olmayan aile, çareyi tamirhanenin önündeki hurda araçların yanına battaniye sererek yatmakta buldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ailenin küçük çocuklarla birlikte eksi 5 derecelik soğukta dışarıda yattığını gören bir vatandaş, ailenin içler acısı bu durumunu fotoğraflayarak sosyal paylaşım sitesindeki bir platformdan paylaştı. Bunun üzerine seferber olan birçok vatandaş aileye ulaşmaya çalışırken 3 kişi ailenin kaldığı tamirhanenin önüne gelerek yol kenarında özel bir araç garajında misafir etti.

"BURADA KALMAK ZORUNDAYDIM"

Ailenin büyüğü Ramazan Dalaman, araçları arıza yapınca durumları olmadığı için eksi 5 derecede çocuklarla birlikte dışarıda konaklamak zorunda oldukları belirterek başlarından geçen olayı şöyle anlattı:

“İzmir Seferhisar’da mandalina işçisiydik. Orada çalıştık işimizi bitiremedik, bir ekonomik durumdan dolayı anlaşamadık. Çalıştığımız ücreti vermediler. Biz işi bıraktık. Memleketimizden bir miktar para temin ettik ve arabamızı yükledik, memleketimize gitmekteydik. Afyon'a 30 kilometre kala arabamız arıza yaptı. Araba arıza yapınca Afyon’dan bir kurtarıcı çağırdık, geldi. Aracımızı yükledik bizi bir tamircinin önüne indirdi. Tamirci aracın sağına, soluna baktı, arabanın tamir ihtiyacını gideremedi. Vakit geç oldu, buna rağmen üç tane tamirci daha getirdik. Onlar da bu tamiri gideremediler. Konaklamak zorunda kaldık. 10 kişilik bir aileye sahibim. Bazı güvenlik arkadaşlarımız sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Yatak yerlerimiz yaptık ateş yaktık ısındık. Burada kalmak zorundaydım, çünkü mağdur durumdaydım. Gidecek yerim yok. Durumum olmadı zaten durum olsaydı burada kalmayı tabi ki kimse istemez, eksi 5 derecenin altında. 2 yaşında, 7 yaşında, 11 yaşında çocuklarla kimse kalmayı istemez. Yatmak zorunda kaldılar çünkü mağdur durumdayım.”

"AİLE PERİŞAN DURUMDAYDI"

Aileye yardımcı olarak sıcak bir ortamda geceyi geçirmelerini sağlayanlardan Tamer Kayışoğlu isimli duyarlı vatandaş, ailenin perişan bir vaziyette olduğunu belirterek “Afyon’da sosyal paylaşım sitesinde bir resim gördüm. Evimdeydim, bir anda çıktım evden ve adresi buldum. Aile çok perişan bir durumdaydı, yardımcı olduk. Afyon’da sosyal paylaşımı gören arkadaşların çoğu geldiler. Kendi imkanlarımızla bir garajda aileyi yerleştirdik, sıcak bir ortamda karınlarını doyurduk” diye konuştu.

 

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