Ağabeyi ve yeğenini öldürmüştü! Mangal katliamında flaş gelişme! Cenazesini almadılar! Adana'da, mangal yaptıkları sırada tabancayla ağabeyi ile yeğenini öldüren, yengesi, annesi ve diğer yeğenini yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar eden 29 yaşındaki Burak Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen ailesi tarafından teslim alınmadı. Burak'ın ağabeyi Duran Yalçınkaya, kardeşinin cenazesi almayacaklarını, kimsesizler mezarlığına defnedilebileceğini söyledi

Adana'da tüyler ürperten olay, 29 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya (29), annesi Hacer Yalçınkaya (62) ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin (37), yengesi Esra (34) ve yeğenleri E. (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya (6) çıkan tartışmada tabancayla ateş açtı.

BAŞINA SİLAHI DAYAYIP TETİĞE BASTI

DHA'da yer alan habere göre şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞABEYİ VE YEĞENİ ÖLDÜ

Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti, yaralı diğer aile fertleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı yeğen Yağmur Yalçınkaya 30 Ağustos akşamı, katil Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

KATİLİN CENAZESİ, ADLİ TIP MORGUNDA KALDI

30 Ağustos'ta ölen Yağmur Yalçınkaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedildi. Burak Yalçınkaya'nın cenazesini ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse teslim almadı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Yalçınkaya Ailesi, Adli Tıp Kurumu yetkililerine cenazeyi teslim almayacaklarını bildirdi. Evlerinde taziyeleri kabul eden ağabey Duran Yalçınkaya, kararlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Yalçınkaya, kardeşinin cenazesinin Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilebileceğini belirtti.

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