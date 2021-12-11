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DasDas'ın yeni oyunu 'Ağaçtaki Kız', seyircilerle buluştu. Şebnem İşigüzel'in aynı adlı romanının İlksen Başarır'ın rejisiyle sahneye uyarlandığı oyunda Ahsen Eroğlu ile Tunahan Çilingir rol alıyor.

Ahsen Eroğlu'nun ilk kez tiyatro sahnesine çıktığı 'Ağaçtaki Kız'ın prömiyerinde oyunu Barış Falay, Berk Atan, Büşra Develi, Cem Karcı, Cihangir Ceyhan, Didem Balçın, Esra Ronabar, Gamze Karaduman, Harun Tekin, Hatice Aslan, İdil Fırat, İpek Filiz Yazıcı, Kaan Sekban, Koray Candemir, Melikşah Altuntaş, Melisa Sözen, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Nil Keser, Serkay Tütüncü, Tolga Karaçelik, Tuğçe Altuğ, Selahattin Paşalı, Ufuk Beydemir, Yüsra Geyik gibi birçok ünlü isim izledi.

Bir çınarın üzerinden seyircilere hikâyesini anlatmaya başlayan 'Ağaçtaki Kız' ile tam da hayatının geri kalanını geçireceği yeri bulduğu sırada tanıştığı 'Yunus'un aşkı, dostluğu, hayalleri, hayal kırıklıklarını, yere düşmeyi, yerden kalkabilmeyi ve sırlarını paylaşarak dile getirmelerini gözler önüne seriyor. Müziklerinde Cem Yılmazer ve Gülinler'in imzasını taşıyan oyun, iki gencin hikâyesini izleyenlerle buluşturuyor.