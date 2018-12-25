AGİ 2019 yılında ne kadar olacak? sorusu milyonlarca çalışan tarafından soruluyor. AGİ'den, sigortalı çalışan herkes faydalanıyor. AGİ miktarı, medeni haller ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Çalışanın maaşına ilave olarak ödenen AGİ tutarı, ödeme yapılan ilgili döneme ait işverenin ödeyeceği stopaj tutarından düşülmekte. İşte 2019 AGİ ücretlerine dair detaylar...

AGİ NE KADAR OLACAK? (2019)

AGİ 2019 ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 10.00'da başlayan toplantısında asgari ücret ile birlikte belirlenecek. Toplantı sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor. AGİ ile ilgili detaylı bilgiler geldikçe haberlerimizde olacak.

AGİ NEDİR?

2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5

AGİ NE KADAR? (2018)

Asgari Geçim İndirimi 2018 yılı itibari ile en düşük tutarı 152,21 TL, en yüksek tutar 258,76 TL 'dir. AGİ tutarınızı öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz...

Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL.

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL

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