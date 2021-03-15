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Ağır hasar kayıtlı araçlara yasal düzenleme talebi

İkinci el araç pazarında önemli bir yer işgal eden ağır hasar kayıtlı araçlarla ilgili olarak Tüm Oto Servisleri Federasyonu'ndan (TOSEF) araç sahiplerine yönelik açıklama geldi. TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı "Yeni bir yasal düzenlemeyle, geçmişte kazaya karışmış tüm ikinci el araçların alım-satımında TSE belgeli oto ekspertiz noktalarında alınan ekspertiz raporunun, SEİK'e (Sigorta Eksperleri İcra Komitesi) bağlı tarafsız ve bağımsız sigorta eksperlerine ibraz edilerek araç değer kaybı hesaplamasının gerçekleştirmesi zorunlu kılınmalıdır. Bu sayede alıcı ve satıcı arasındaki güven unsuru artırılacak, araç değer kaybı fiyattan düşülerek gerçek değerinde satın alınacak ve mağduriyetlerin önüne geçilecektir" dedi

Ağır hasar kayıtlı araçlara yasal düzenleme talebi

Tüm Oto Servisleri Federasyonu'ndan (TOSEF),24 milyon araç sahibini yakından ilgilendirecek açıklamalarda bulundu. Açıklamada, 2020 yılı itibariyle devreye giren yeni yönetmelikle yetki belgesi ve ekspertiz raporu zorunluluğu gibi maddelerle tüketicinin güven seviyesi artırılsa da, özellikle ağır hasar kayıtlı (pert) araçlar satın alınırken ödenen yüksek bedelin, halen mağduriyetlerin sürmesine sebep olduğuna dikkat çekildi.

İkinci el araç ticaretinde ve ağır hasarlı araçların onarımında ortaya çıkan mağduriyetlerin, yeni bir yasal düzenlemeyle engellenebileceğini belirten TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, "İkinci el araç satışı esnasında aracın reel fiyatı ve araçtaki değer kaybının halen mutlak bir hesabı bulunmadığından, tamamen pazarlık usulüne dayalı bir ticaret gerçekleşiyor. Otomobil fiyatları son 1 yılda radikal şekilde yükseldiği için, ağır hasar kayıtlı araçlar da, gerçek değerinden daha yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Üstelik trafiğe uygunluğu denetlenmeyen bu araçların önemli kısmı standart dışı onarımlarla tekrar yollara çıkıyor. Talebimiz, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'ne bağlı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı yasalar ile korunan sigorta eksperlerinin arabulucu ve hakem konumunda satışa müdahil olmasıdır" dedi.

TSE belgeli oto ekspertiz noktalarından alınan ekspertiz raporunun sigorta eksperlerine iletilerek, geçmişte kaza yapmış bir aracın değer kaybının hesaplanması ve satış fiyatından düşülmesi ile mağduriyetlerin önüne geçilebileceğini kaydeden Ünaldı, "Yasal düzenlemeyle her ikinci el aracın devir işlemleri esnasında değer kaybı raporu zorunlu kılındığı takdirde, tüketiciler gönül rahatlığıyla araç satın alabilir" ifadelerini kullandı

'ONARIMDA KULLANILAN PARÇALAR DENETLENSİN'

Sektörde yaşanan bir diğer önemli problemi de dile getiren TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, kaza sonrasında birçok araç sahibinin, onarımda kullanılan parçaların orijinalliği hakkında bilgi sahibi olmadığını ve kalitesiz parçalarla suistimallerin yaşandığını belirtti.

Merdiven altı işletmelerde eğitimsiz personel tarafından yanlış onarım teknikleriyle hasarlı araçların onarıldığına, bu sebeple araç değerinin dramatik şekilde düşeceğine, trafiğe dahil olan herkesin can ve mal güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çeken Ünaldı, "Sigorta eksperleri, parçanın uygunluğunu ve kalitesini, onarım yapılacak servisin TSE belgelerini onayladıktan sonra mal sahipleri, araçlarını satarken bu belgeyi beyan edebilecek, doğru şekilde onarılan araçta değer kaybı minimum tutarda kalacaktır. Onarım aşamasında kullanılan parçaların doğruluğu, kalitesi ve onarım standartları de bu şekilde denetlenebilecek. Doğru onarım tekniklerini uygulamak için gerekli eğitim, makine ve ekipman yatırımı eksik olan servislerde ağır hasar onarımına da müsaade edilmemelidir. TSE 13168 ile TSE 12047 belgeleri, ağır hasar onarımına yetki veren asgari standartlar olmalı" diye konuştu.

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