Günlük yaşam içinde en çok tedirgin olduğumuz konulardan birisi de ''acaba ter kokuyor muyum?'' sorusudur. Peki, ter kokusunu engellemenin yolları nelerdir?

AĞIR TER KOKUSUNUN NEDENLERİ NELER?

Vücutta bulunan ter bezleri duygu, hormon ve strese duyarlı sinirler tarafından aktive edilir. Stres seviyesi arttığında vücut ısısı yükselir ve ter bezleri devreye girer. Ter bezleri, Apokrin ve Ekrin olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki ter bezinden üretilen sıvının içeriği ve etkileşime girdiği bakteriler, ter kokusunun farklı olmasını sağlar. Genital bölge ve koltuk altında yer alan Apokrin bezlerden salınan ter, yağlı ve amonyak bakımından zengindir; cilt yüzeyindeki bakteriler ile birleştiğinde daha ağır bir ter kokusuna sebep olur.

REKLAM Yaz aylarında yükselen hava sıcaklığına paralel olarak artan ter kokusunun başlıca nedeni ise kişisel bakım ve temizliğe yeterince özen gösterilmemesidir. Yüksek sıcaklığa sahip ortamlar ile yetersiz hijyen koşulları bir araya geldiğinde ağır ter kokusu kaçınılmazdır. Ayrıca aşağıdaki faktörler terlemeyi artırarak kokuya neden olabilir: - Tüketilen gıdalar

- Genetik yatkınlık - Öfke, korku, kaygı - Ateş düşürücü ve ağrı kesici bazı ilaçlar - Menopoz - Enfeksiyon - Diyabet, böbrek veya karaciğer problemleri KOLTUK ALTI KOKUSU NEDEN OLUR? Koltuk altı kokusunun nedeni temelde bakterilerin apokrin bezlerinin (ter bezleri) salgıladığı terle temas etmesidir. Ter ciltteki bakterilerle karıştığında tiyoalkol adı verilen organik bileşiklere parçalanır. Tiyoalkoller, soğan veya ete benzetilebilen güçlü bir kükürtlü bir koku yayar. Bu da ter kokusu olarak ortaya çıkar.

Koltuk altı kokusuna yol açan faktörleri şöyle sıralayabiliriz: - Ter bezlerinin aşırı salgılanması - Yoğun egzersiz - Tüketilen besinler (soğan, sarımsak) - Kullanılan bazı ilaçlar - Stres - Havanın sıcaklığı REKLAM TER KOKUSUNA YATKIN OLMANIZA NEDEN OLAN ETKENLER 1. YETERSİZ BESLENME VE DÜZENSİZ DİYET Vücudunuzun ürettiği ter miktarı yediğiniz yiyeceklerden büyük ölçüde etkilenebilir. Çünkü her yiyecek lokması bir anlamda “yanarak” vücuda besin verir. Belirli yiyecek türleri, vücutta daha yüksek bir içten yanma oranına neden olarak sizi daha fazla terletir.

Örneğin, kraker işlenmiş yiyecekler, vücutta teri artıran çok miktarda sodyum içerir. Vücudumuz işlenmiş gıdaları sindirmek için daha fazla çaba harcar ve böylece yemek yerken dahi daha fazla terleyebilir. 2. DİYABET Diyabet, kötü vücut kokusu nedenlerinin başka bir nedenidir. Vücudunuzun yeterli insülin üretmesini veya ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanmasını önleyen tıbbi bir durumdur. İnsülin olmadan yeterince uzun bırakılırsa, vücut ketonları parçalamaya başlar; yağ kaybetmenize ve rahatsız edici derecede tatsız bir vücut kokusu ve nefes vermenize neden olur.

3. ENFEKSİYON Çoğu insan vücut kokusuna neyin sebep olduğunu düşündüğünde, genellikle kötü hijyen veya aşırı ter düşünürler. Bununla birlikte, vücudunuzdan gelen kötü bir koku da bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Cildinizdeki mantar veya bakterilerin büyümesi, çok çürümüş kokuların ortaya çıkmasına neden olabilir. Karaciğer ve böbrek hastalığı gibi iç enfeksiyonlar da vücut kokusunu etkileyebilir.

REKLAM 4. STRES Tipik olarak, bir kişinin aşırı terlemesi sadece aşırı sıcak bir ortamda veya fiziksel aktivite sırasındadır. Bununla birlikte, bir kişi yüksek düzeyde stres yaşadığında, zihinsel baskı vücuttaki ter bezlerinin daha fazla ter salmasına neden olabilir. Stres zamanlarında, apokrin bezleri açılır ve yağlı ter salgılar. Bu da bakteriler tarafından parçalandığında hoş olmayan bir koku yaratır.

TER KOKUSUNU ÖNLEMENİN YOLLARI NELERDİR? 1. KIYAFET SEÇİMİ Doğru kıyafetler tercih edilerek ter kokusu önlenebilir. Hem günlük hayatta hem de fiziksel aktivitenin maksimum seviyeye çıktığı egzersiz sırasında uygun bir kıyafet seçmek gerekir. Cildin hava almasını engelleyen sentetik kıyafetler, terlemeyi artırarak ter kokusunu oluşmasına neden olur. Pamuklu kıyafetler cildin nefes almasını sağlar ve teri emerek koku oluşumunu engeller.

2. BOL SU TÜKETİMİ Terin büyük bir kısmı sudan oluşur. Daha çok su tüketerek terin içinde bulunan ve keskin bir kokuya neden olan amonyak gibi bileşenlerin miktarını azaltabilirsiniz. 3. DÜZENLİ EPİLASYON Koltuk altı ve genital bölgede bulunan tüyler, yağ ve bakterileri hapsedebilir. Yapılan araştırmalara göre tüylerin alınması, koltuk altı ve genital bölgenin ter hacmini azaltmaktadır. Bu bölgelerde bulunan tüyleri düzenli olarak temizlemek, hem kokuya neden olan bakterileri azaltır hem de ter önleyici ürünlerin cildinize ulaşmasını kolaylaştırır.

REKLAM 4. ANTİBAKTERİYEL SABUN VE DUŞ JELİ KULLANIMI Düzenli olarak duş almanızın etki etmediği durumlarda normal kullandığınız sabun ve duş jelleri de kokuyu önlemiyorsa içeriğinde benzoil peroksit bulunan antibakteriyel sabun ve temizleyici kullanabilirsiniz. Bu içeriğe sahip olan ürünler zamanla cildinizdeki bakterileri azaltabilir. 5. BAHARATLI GIDALARIN TÜKETİMİNİ AZALTIN Sarımsak, soğan, Brüksel lahanası, köri, brokoli ve baharatlı biber gibi güçlü kokulara sahip yiyeceklerin tüketimini azaltın. Bu yiyecekler terinizin keskin bir koku yaymasına yol açabilir. Alkol kullanımının da ter kokusu üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmaktadır.

TERLEMENİN FAYDALARI NELERDİR? Ter içerisinde farklı oranlarda tuz, üre ve amonyak da bulunur. Terleme, vücudun ısı dengesini sağlayan bir soğutma sistemidir. Ter bezlerinde üretilen sıvı, kanallar yoluyla vücut yüzeyine ulaşır. Hava ile temas eden ter, buharlaşarak cildin serinlemesini sağlar. Vücut sıcaklığını koruma görevinin yanı sıra terlemenin başlıca faydaları şöyle sıralanabilir:

- Vücuttaki ağır metalleri uzaklaştırır. - Bakteriyel temizlik sağlar. - Kilonun korunmasına yardımcı olur. - İyi uykuyu teşvik eder. - Pek çok hastalığa karşı savunma sağlar. REKLAM NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALIDIR? Bir kişinin terleme düzeyi için bazı tıbbi durumlar etkili olabilir. Bu durumların teşhis edilebilmesi için doktora başvurmak önemlidir. Örnek olarak; tiroit bezlerinin çok aktif olduğu durumlarda ya da menopoz dönemindeki kadınlarda terleme daha fazla görülebilir. Diyabet, böbrek ve karaciğer hastalarında ise kişi farklı bir şekilde kokar ve ter sıvısının kıvamında değişiklik görülebilir. Şu durumların oluşması halinde bir doktora danışmalısınız: