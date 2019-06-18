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Ağrı'da büyük acı! 4 kişi sel kurbanı!

AA

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, iki çocuğuyla birlikte araziye ot toplamak için çıkan Naime Polat (48),çocukları Musa (11) ve Pınar Polat (4) ile sel sularına kapılarak hayvana veda etti. Aynı bölgede Nurullah Yardımcı da (19) yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi

Ağrı sel

Ağrı'nın Diyadin ilçesinin girişindeki Göl Mahallesi'nde ikamet eden Naime Polat (48),çocukları Musa (11) ve Pınar Polat (4) ile dün öğleden sonra araziye ot toplamaya çıktı. Burada yakalandıkları dolunun yağmura çevirmesi üzerine arazide kalan anne ve çocuklar, yağışla oluşan sel sularına kapıldı.

SEL SULARINA KAPILDILAR

AA'daki habere göre sel sularında gözden kaybolan anne ve iki çocuğunu gören vatandaşların durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada aynı bölgede olan Nurullah Yardımcı'ya ise (19) yıldırım isabet ettiğini öğrenildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Diyadin Kaymakamı Olgun Öner'in de takip ettiği çalışmalarda jandarma, AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri anne ve iki çocuğu ile yıldırım isabet eden Yardımcı'nın cansız bedenine ulaştı. Cenazelerin Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını öğrenen yakınları, hastane önüne akın etti. Olay sırasında bölgeden geçtiğini anlatan Kıyasettin İnci, yağmurun sele dönüştüğünü, anne ve çocuklarının sel sularına kapıldığını belirtti. Sel suları arasında bir kişinin cesedini görünce durumu emniyet güçlerine bildirdiklerini anlatan İnci, arama çalışmaları sonrası diğer cesetlere de ulaşıldığını ifade etti.

ELMADAĞ'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Öte yandan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 15 ev ve iş yerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü.

KIRIKKALE-YOZGAT YOLU KAPANDI

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Kırıkkale-Yozgat karayolu, trafiğe kapandı.  


Kırıkkale´de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Delice ilçesinde sele neden oldu. Sel suları ve çamurun birikmesi sonucu Kırıkkale-Yozgat karayolu, çift yönlü araç geçişine kapandı. Yolda kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

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