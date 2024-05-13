Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti! Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, yürekleri kavuran bir kaza yaşandı. Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu biri, 1 yaşında çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 13.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:45 facebook

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